De Japanse prinses Mako is woensdag aangekomen in de Peruaanse hoofdstad Lima. De dochter van kroonprins Akishino is in het Zuid-Amerikaanse land om te markeren dat 120 jaar geleden de eerste Japanse emigranten zich daar vestigden.

Het nichtje van de Japanse keizer nam deel aan een kranslegging bij het monument van het eeuwfeest van de Japanse immigratie naar Peru. De komende dagen zal Mako ook nog een ontmoeting hebben met de Peruaanse president Martin Vizcarra en neemt ze een kijkje bij het beroemde wereldwonder Machu Picchu.

Op maandag vertrekt ze vervolgens naar Bolivia om ook daar te vieren dat het 120 jaar geleden is sinds de eerste Japanse immigranten zich daar vestigden.

Het is het eerste officiële overzeese trip sinds haar oom Naruhito keizer werd afgelopen mei. Haar jongste zus prinses Kako bezoekt in september Oostenrijk en Hongarije vanwege de honderdvijftigste verjaardag van het aangaan van diplomatieke betrekkingen. Voor Kako is dat haar eerste officiële trip.