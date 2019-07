Het gepensioneerde keizerspaar van Japan is deze week neergestreken in Nasu, bijna 200 kilometer ten noorden van Tokio. Daar genieten keizer-emeritus Akihito (85) en keizerin-emerita Michiko (84) tot begin volgende week van een korte vakantie in de in 1926 gebouwde keizerlijke villa Nasu.

Donderdag werden de media even uitgenodigd om het bejaarde echtpaar, dat dit jaar zijn diamanten huwelijk vierde, tijdens een wandeling door de tuin te fotograferen.

Een jaar geleden besloot Akihito om zijn zomerse uitstapje naar Nasu te schrappen vanwege de enorme regenval die West-Japan op dat moment net had getroffen. Daarbij vielen meer dan tweehonderd doden en uit piëteit bleef het keizerpaar toen maar in Tokio.