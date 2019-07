Er bestaat in Denemarken grote belangstelling voor een nieuw borstbeeld van koningin Margrethe. De ontwerper Jim Lyngvild en grafisch kunstenaar Joachim Jensen hebben in twee dagen tijd al 200 exemplaren verkocht en ze verwachten in korte tijd 300 beeldjes à 260 euro per stuk te kunnen verkopen. De opbrengst gaat naar door koningin Margrethe gesteunde goede doelen, zo vertelde Lyngvild aan weekblad Billed Bladet.

Het borstbeeld van koningin Margrethe is gemaakt met het oog op de viering van haar tachtigste verjaardag volgend jaar. Het 4 meter hoge origineel is bestemd voor de Ridderzaal van kasteel Koldingshus en trok al enorm de aandacht. Dat leidde tot het besluit om 70 centimeter hoge minibustes van glasvezel te maken, die eind dit jaar klaar moeten zijn.

“De enorme interesse zegt iets over de hoe groot de koningin is als nationaal symbool van Denemarken”, meent Lyngvild. Margrethe, pas de tweede regerende koningin in de Deense geschiedenis, kwam in 1972 op de troon na het overlijden van haar vader koning Frederik IX. Van aftreden, zoals de koninginnen Juliana en Beatrix hebben gedaan, wil de Deense vorstin niets weten. Ze heeft bij herhaling gezegd tot haar laatste ademstoot door te zullen gaan.