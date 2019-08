De steun van groothertogin Maria Teresa aan de strijd tegen geweld tegen vrouwen is apolitiek. Dat heeft de Luxemburgse premier Xavier Bettel vrijdag geantwoord op Kamervragen van de afgevaardigde Fernand Kartheiser van de Alternativ Demokratesch Reformpartei. Die is het niet eens met de ‘discriminerende en stigmatiserende’ activiteiten van de groothertogin.

Aanleiding voor zijn interpellatie bij de premier was de aankondiging dat Maria Teresa beschermvrouw is van de later dit jaar te houden ‘Oranje week’ waarin aandacht wordt gevraagd voor het geweld tegen vrouwen. “Dat is een openlijk vijandig initiatief tegen mannen. Er wordt gemakkelijk gepraat over vrouwelijke slachtoffers van geweld, maar niet over mannelijke slachtoffers. Het is een stereotype: mannen zijn de daders en vrouwen alleen slachtoffers”, aldus Fernand Kartheiser.

Hij sprak dan ook van een politieke demonstratie waar de groothertogin zich als echtgenote van het staatshoofd verre van moest houden. Zijn stellingname joeg meteen de Nationale Raad van Vrouwen van Luxemburg op de kast die de aantijgingen “ontoelaatbaar” vond. De Raad sprak meteen zijn waardering uit voor de steun van Maria Teresa voor een ook de Verenigde Naties gesteunde actie.

Premier Bettel was het daar helemaal mee eens. Het gaat niet om een politieke demonstratie maar om “een evenement dat zich verzet tegen geweld tegen vrouwen, een ernstig fenomeen dat zich helaas in het land en over de hele wereld blijft voordoen. De actie is gebaseerd op universele mensenrechten en basale menselijkheid, waarvan het respect in de ogen van de regering deel zou moeten uitmaken van de maatschappelijke consensus.”