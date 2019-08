De schoolvriendjes van de Thaise prins Dipangkorn boffen. Voor de tweede keer dit jaar heeft de zoon van koning Vajiralongkorn klasgenoten mogen uitnodigen om vanuit Duitsland naar Thailand te vliegen en daar met hem uitstapjes te maken.

Op Thaise sociale media verschenen de afgelopen dagen steeds foto’s van de prins bij verschillende excursies, zoals naar de school van de grenspolitie, een modelboerderij en een tempel. Daar kreeg het zwaarbewaakte en afgeschermde gezelschap uitvoerig tekst en uitleg, maar konden ook dieren worden gevoed of wapens uitgeprobeerd.

Prins Dipangkorn (14) is voor zover bekend maar af en toe in zijn geboorteland. Hij gaat in Beieren naar een privéschool. De koning woont zelf ook het grootste deel van het jaar in Duitsland, waar hij afwisselend gezelschap krijgt van zijn echtgenote koningin Suthida en ‘koninklijke gezellin’ Sineenat Wongvajirapakdi.

Huisarrest

Dipangkorns moeder Srirasmi heeft naar verluidt huisarrest nadat de koning in december 2014 van haar scheidde. Ze moest toen al haar titels opgeven en haar ouders en andere familieleden werden opgepakt en tot gevangenisstraf veroordeeld omdat ze misbruik gemaakt zouden hebben van hun contacten in het paleis.

Dipangkorn is de enige van de vijf zoons van de koning die nog door zijn vader wordt erkend. Vajiralongkorn, die vier keer is getrouwd, heeft zijn vier zoons uit zijn tweede huwelijk in de ban gedaan.