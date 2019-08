De Thaise koninklijke marine heeft donderdag geoefend voor de grote vaartocht met historische, rijkelijk versierde koninklijke boten die op 24 oktober wordt gehouden ter ere van de kroning eerder dit jaar van koning Vajiralongkorn.

Het ging om een zogenoemde ‘kleine oefening’ op de voor alle vaarverkeer enkele uren afgesloten Chao Phrayarivier, voor het koninklijk paleis in Bangkok. Er zijn de komende weken meer dan tien zulke oefentochten gepland om de in totaal 2200 roeiers te leren om te gaan met de 52 bijzondere vaartuigen die gaan deelnemen aan de ‘waterprocessie’. De af te leggen vaarroute is iets meer dan vier kilometer lang.

Dit spektakelstuk wordt alleen bij bijzondere gebeurtenissen uitgevoerd. Prins Willem-Alexander en prinses Máxima zagen de boten in 2006 voorbij varen toen de koninklijke tocht werd gehouden ter ere van het diamanten regeringsjubileum van Vajiralongkorns vader koning Bhumibol.

Koning Vajiralongkorn neemt in oktober zelf ook deel aan de vaartocht, die de afsluiting vormt van de al in april begonnen festiviteiten ter gelegenheid van zijn kroning.