Ter ere van de 75 jaar vrijheid die op 31 augustus dit jaar wordt herdacht, brengt Royal Leerdam Crystal een Oranjevaasje uit dat is ontworpen door prinses Margarita de Bourbon de Parme. Het is een bijzondere mijlpaal, want het is het eerste vaasje dat is ontworpen door een lid van de koninklijke familie.

Het is al sinds 1927 de traditie dat Royal Leerdam Crystal een Oranjevaasje uitbrengt bij belangrijke gebeurtenissen. Dit keer ging dat in samenwerking met het Nationaal Comité 4 en 5 mei voor een vaasje ter ere van de 75-jarige bevrijding van Zuid-Nederland. De vaasjes worden steeds ontworpen door grote Nederlandse kunstenaars en ontwerpers. Prinses Margarita, de dochter van prinses Irene, liet zich voor het ontwerp inspireren door de natuur. De beweging in het vaasje is geïnspireerd door vogels die opstijgen vanaf het wateroppervlak.

Het eerste exemplaar wordt uitgereikt aan het Koninklijk Huis. Ook zal dit vaasje, samen met alle anderen, te zien zijn tijdens Masterly The Hague, een festival in Den Haag waar oude Hollandse Meesters en nieuw ‘Dutch Design’ elkaar ontmoeten. Het volgende Oranjevaasje wordt uitgebracht op Bevrijdingsdag in 2020.