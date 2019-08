De Amerikaanse president Donald Trump heeft de Deense koningin Margrethe in verlegenheid gebracht. Trump heeft namelijk door laten schemeren dat hij Groenland wil kopen. Larry Kudlow, een economisch adviseur van de president, bevestigde dat zondagavond aan Fox News. “Ik zeg alleen maar dat de president, die iets af weet van vastgoed, de aankoop van Groenland wil bekijken.”

Trump komt begin volgende maand op staatsbezoek in Denemarken en daardoor staat Margrethe, die ook koningin van Groenland is, voor de vraag of ze tijdens haar gesprekken met de president of bij het staatsbanket moet reageren op zijn opmerkelijke opmerkingen. De regeringen van het autonome Groenland en van Denemarken hebben Trump al van repliek gediend – “Groenland staat niet te koop” – maar wellicht is een vorstelijke terechtwijzing ook op zijn plaats.

De koninklijke familie heeft een bijzondere band met Groenland en heeft daar door de jaren heen ook een grote belangstelling en liefde voor getoond, zoals in Nederland de koninklijke familie voor de Caribische eilanden van het koninkrijk toonde. Koningin Margrethe en zeker ook kroonprins Frederik voelen zich betrokken bij het immense, maar dunbevolkte Groenland.

Uiteindelijk is het de Deense regering die de vorstin moet adviseren over de juiste handelwijze, maar Margrethe zal haar traditionele vakantieverblijf in het zuiden van Frankrijk wellicht gebruiken om nog eens goed na te denken over haar toespraak bij het staatsbanket voor de Amerikaanse president.