De Japanse kroonprins Akishino heeft vrijdag tijdens een spectaculaire show de strijd om de wereldbeker rugby geopend. Dat meldt Reuters. Het is voor het eerst dat de kampioenschappen in Azië worden gehouden.

De opening stond volledig in het thema van een traditioneel Japans festival, met een verhaal over het begin der tijden en de wortels van de rugbysport in Japan. De gigantische beker werd binnengedragen door een speler van de huidige wereldkampioen Nieuw-Zeeland, de All Blacks. “Ik hoop dat het toernooi de banden tussen de deelnemende landen versterkt, en dat de rugbysport in de hele wereld kan groeien,” zei de Japanse prins, die vorig jaar werd benoemd tot beschermheer van het sportevenement. “Ik verklaar hierbij het toernooi geopend.”

Groot applaus kwam van het publiek voor het Japanse team, maar ook voor de kampioenen Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika. Vrijdag is de eerste wedstrijd van het toernooi, Japan – Rusland.