‘Hoe ouder hoe schaamtelozer’, dat is nog eens een energiek voornemen!

‘Reisje naar Denemarken geboekt’, schreef ik in het vorige voorwoord. Vorsten was erbij, stond er met haar neus bovenop, toen koningin Margrethe plaatsmaakte voor haar zoon Frederik. En omdat we vorige keer naar de drukker moesten vóórdat de troonswisseling plaatsvond, trakteren we u nu op heel veel achtergronden en mooie verhalen.

Niet alleen stonden we vooraan in Kopenhagen, we doken ook in Margrethes modedagboek (zie pagina 76). Ik lees dat ze rond haar 40ste levensjaar haar eigen kledingstijl ontdekte. Het klassieke beeld verdween en er kwam een meer uitgesproken stijl voor terug. Net als je dacht dat het niet gekker kon, deed Margrethe er nog een schepje bovenop. Ze begon zelf ook te ontwerpen. Haar eigen kleding, maar ook theaterkostuums. ‘Ik heb het geluk dat ik grote jurken mag dragen. Mijn stijl is ook meer geworden zoals ik ben. Hoe ouder hoe schaamtelozer.’ Lovely, toch?! Byebye kleurrijke, creatieve koningin!

Dat Denemarken een traantje moest wegpinken, begrijp ik goed. Maar we zagen ook een héél warm welkom voor Margrethes zoon Frederik. Na 52 jaar zit er in Denemarken weer een man op de troon. Koning Frederik X en zijn Mary. Zij is geboren in Australië, Queen Mary noemen we haar op onze cover. Nog even terugblikken op die 14de januari? Blader maar door naar pagina 12.

Heel voorzichtig zien we meer licht; het voorjaar is niet meer ver weg. We tippen Madrid in de lente, pagina 58. Gewoon om op papier van te genieten. Of misschien wel om een reisje te overwegen…

Geniet van Vorsten!