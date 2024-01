De radertjes beginnen te draaien: ruimte moeten we maken en een reis boeken naar Kopenhagen!

Het nieuwe jaar ben ik begonnen in een heel nieuw huis. Het werk moest even ver van me af komen te staan, want het is een enerverende baan (waar ik serieus van houd!). Maar nu moest ik toch écht eerst lampen ophangen, mijn bureau installeren, kasten inruimen. Bovendien was het kerst en oudejaarsavond. Feestjes in de agenda.

Koninklijk nieuws houdt zich niet aan agenda’s en feestjes. Dat had ik al gemerkt toen ik nog maar nét voor Vorsten werkte en Queen Elizabeth kwam te overlijden. In een weekend maakte onze redactie toen een práchtige special over haar leven.

Nu – het was oudejaarsdag – was er een berichtje van een van mijn collega’s in onze werk-app. Dat moest wel groot nieuws zijn dacht ik nog… En dat was het: koningin Margrethe van Denemarken kondigde haar aftreden aan, na bijna 52 jaar op de troon te hebben gezeten. Haar zoon Frederik zou haar opvolgen.

Inmiddels allemaal alweer verleden tijd; Denemarken heeft nu een koning! Wij – mijn collega’s en ik – hadden een dilemma: deze editie van Vorsten was zo goed als klaar voor de drukker. Cover al afgetikt, alle producties al opgemaakt. Nog even puntje op de i en we waren klaar. Hadden we gedacht… Die verrassing van Margrethe moesten we natuurlijk nog meenemen! Net als destijds met de Queen-special begonnen de radertjes te draaien (goed geoliede machine hoor, die Vorsten-redactie). Pagina’s werden geschrapt, plannen gesmeed, reisje naar Denemarken geboekt, nieuwe pagina’s gemaakt.

Op onze socials heeft u kunnen zien dat wij erbij waren op 14 januari, in Kopenhagen. Historisch moment! Helaas hebben we die gebeurtenis níet kunnen verslaan in dit magazine (we gingen al op 10 januari naar de drukker). Maar we hebben ons best gedaan, kijkt u maar eens op pagina 22. En in de volgende editie van Vorsten pakken we uit met héél veel boeiende verhalen over de troonswisseling, over de Deense koninklijke familie (en over de kleding die ze dragen). Verheugt u zich vast?!

Een goed begin van het nieuwe jaar beste lezers!