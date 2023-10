Het kan niet op; zoveel moois om ons heen

We zitten in een goede flow op de redactie, het gaat ons voor de wind. U helpt ons! We doen een onderzoek naar de toekomst van de monarchie en al hónderden van u deden daaraan mee. Dankdank. We maken een heel bijzondere (en dikke) jubileumspecial en laten onze creativiteit de vrije loop. De cover van die special is gemaakt met knipkunstenaar Geertje Aalders. Ze maakt práchtige dingen met… haar potlood en een scháár. Zij ontwierp en knipte iets heel moois (ook kaarten die bij de special zitten), we werden er erg vrolijk van op onze redactie. Abonnees krijgen hem volgende maand in de bus. Maar ook als u Vorsten incidenteel koopt, loopt u die special, HAPPYroyals, niet mis. Gewoon in de winkels. En ook dan: mét die prachtige knipkunstkaarten.

We maken ons in nummer 13 op voor het staatsbezoek aan Zuid-Afrika, onze Karlijn volgt dat weer op de voet. Haar voorbereidingen geven ons extra energie. En ten slotte: wij organiseerden samen met Nationaal Atelier een wedstrijd: schilder, teken of boetseer je favoriete royal. Niet alleen kregen we vele tientallen inzendingen, het niveau daarvan is bijzonder hoog! We kozen – met de curator van Nationaal Atelier – drie prijswinnaars. Kunstwerken die ons

iets deden, ontroerden of opgewekt stemden. In dit nieuwe nummer ziet u vast waarom…

Geniet van dit magazine,