Kostuumdrama in de sfeervolle flmzaal, zeehond op het strand. Mooier wordt het niet.

Er is een heel mooi filmhuis(je), Podium Vlieland. Met pluchen stoelen, een dieprode filmzaal en een gezellige (ijs)bar. Op een iconische plek: in de Dorpsstraat van het eiland. De rode vuurtoren dichtbij. Verder vind je er historische gebouwen, zoals het Armhuis en de Nicolaaskerk. Cafeetjes natuurlijk ook. Én het strand is nooit ver weg! Ik was er al eens. De films die ik zag, werden live ingeleid door meesterverteller Adwin de Kluyver. Toen ik terug wilde gaan met de boot, waaide het heel stevig. Op een zandbank zag ik zeehondjes liggen. Beetje avontuur na een kóstelijk weekend.

Voor u ligt de nieuwe editie van Vorsten, deze gaat met ons mee de jaargrens over. Leest als een film, want neem nou het verhaal van freelancer Rick Evers (op pagina 12). Hij reisde met prinses Beatrix mee naar Curaçao en Aruba en deed er voor ons verslag van. Leuk om te lezen: Toen Beatrix afscheid nam als koningin, bleef ze van een flink aantal organisaties beschermvrouwe. Zo blijft ze met een voet in de samenleving staan, in het hele koninkrijk. En dat is dus ook een goede reden om zo nu en dan naar haar geliefde Cariben te komen. ‘Voor mij is het ontzettend leuk om nog contact te houden met de Antillen’, legt Beatrix uit. ‘Met mensen die zich zó inzetten voor de natuur en zo’n mooi werk doen. Het blijft inspireren en het blijft fijn om hier te zijn.’

Terwijl wij de festiviteiten voor ons jubileumjaar afsloten (50 jaar Vorsten, wát een feest was het!), nam Adwin de Kluyver contact met me op. Hij had een paar prachtige films gezien, die vast zeer gewaardeerd zouden worden door onze lezers en volgers. Of we niet samen (Vorsten en Podium Vlieland) een filmweekend konden organiseren… Geweldig idee toch?! Kijk maar eens op pagina 40; heel goed weekendarrangement, begin maart. Met meerdere films in die leuke zaal, maar ook gelegenheid om rond te struinen op het eiland. Met overnachtingen én korting voor de bootreis. Op naar het avontuur!

Alvast veel goeds voor 2024,