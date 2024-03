All in the family, verhalen die ertoe doen

Koning Charles doet een stapje terug vanwege zijn gezondheid. Prins William krijgt het extra druk. Dit is een mogelijkheid voor hem om te laten zien wat hij als toekomstig koning in zijn mars heeft. Moeder en dochter, Laurentien en Eloise, openden een vintagewinkel in Den Haag, wij namen er een kijkje. Give to empower is de missie; de opbrengst van de verkopen gaat naar goede doelen, om mensen financieel een steuntje in de rug te geven.

Deze Vorsten staat bol van de familieverhalen. Verhalen die ertoe doen. Ik ben ze in de tijd dat ik met deze redactie werkte sowieso veelvuldig tegengekomen. In diepgang en betrouwbaarheid excelleert Vorsten. Het was voor mij een lievelingsplek. Nu laat ik los, op naar een nieuwe uitdaging.

Maar nog even over die verhalen. Over grote successen gingen ze, over rouw. Over tegenslag, over nieuwe energie en over veranderingen. Maar ook over ziek zijn en er voor elkaar zijn. Een echte aanrader wat dat betreft – vind ik – kunt u lezen vanaf pagina 20. De Noorse koning Harald heeft op zijn 87ste aangegeven dat hij op de troon wil blijven. We zoomen in op zijn familie en dan ook vooral op zijn schoondochter Mette-Marit, de vrouw van kroonprins Haakon. Zij is chronisch ziek. Haar leven is daardoor kleiner geworden. Ze is niet zo bezig met zich in de grote wereld begeven, met het grote plaatje. Ze richt zich op de opvoeding van hun kinderen en zal straks zelfverzekerde jonge mensen de wereld in sturen. Weerbare, sterke kroonprinses, ze krijgt een ereplaats op onze cover. Én in de column van mijn collega Karlijn (pagina 18), die uit de doeken doet hoe het sprookje begon en dat de Noren de kroonprinses op handen dragen.

Het ga u goed! Geniet van de verhalen,