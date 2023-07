Bruisende zomer: er was een staatsbezoek aan België. Wat was er veel chemie tussen de koninginnen! En wat trokken de koningen gebroederlijk met elkaar op. Op onze redactie kregen we het daar warm van, ook omdat onze collega Karlijn erbij was. Haar reportage vindt u op pagina 12. Korte tijd later was er een práchtige fotoshoot van onze koninklijke familie! Als locatie kozen ze het strand, hondje Mambo mocht mee. De prinsessen in zomeroutfts, het ging er ontspannen aan toe. Willem-Alexander en Máxima, tussen hun kinderen, met hun voeten door het zand. Onze Karlijn stond weer vooraan, zie pagina 34.

En toen werd het 1 juli, de langste dag achter de rug. In heel ons land werd de afschaffing van de slavernij herdacht en gevierd. In het Amsterdamse Oosterpark was onze koning te gast. Zijn woorden gingen me door merg en been. ‘Vandaag sta ik hier voor u. Als uw koning en als deel van de regering maak ik vandaag deze excuses zelf. Ze worden door mij met hart en ziel intens beleefd. Maar voor mij is er daarnaast nog een andere persoonlijke dimensie. Slavenhandel en slavernij worden erkend als een misdaad tegen de menselijkheid. De stadhouders en de koningen van het Huis van Oranje-Nassau hebben hier niets tegen ondernomen…’ Al eerder, vorig jaar, heeft de koning opdracht gegeven tot een onafhankelijk onderzoek naar de rol van het Huis Oranje-Nassau in onze koloniale geschiedenis. Dat onderzoek gaat drie jaar duren.

Toen hij zijn speech had afgerond, stonden verschillende mensen te juichen en te huilen. Voor velen heeft dit zó veel betekend! Willem-Alexander is de eerste koning ooit die zélf excuses aanbood. Als reactie op verschillende online berichten zag ik dat een groep mensen het niet nodig vond dat de koning dat deed. Ik vind het leiderschap met een hoofdletter! Hij heeft begin deze maand laten zien en horen dat hij de koning is van ons állemaal, dat hij meestrijdt voor gelijkwaardigheid van alle mensen. En hij durft de hand in eigen boezem te steken. Het maakt me trots.

Veel lees- en kijkplezier met deze nieuwe Vorsten,