Britse hofdame, prinses Mabel en de Koninklijke Verzamelingen

Een blik achter de schermen van Vorsten! De redactie licht een tipje van de sluier op van het nieuwe nummer.

Redacteur Karlijn Hoftijzer over lady Anne Glenconner

‘Ik mis haar nog elke dag’, vertelde lady Anne Glenconner toen ik haar kort sprak terwijl ze mijn exemplaar van De Hofdame signeerde. De Britse barones had het over prinses Margaret, met wie ze een bijzondere vriendschap had. Journalist Liddie Austin sprak Anne uitgebreider, met Britse koekjes erbij, over haar unieke levensverhaal, werken voor Margaret én haar band met koning Charles.

Koningshuisverslaggever Rick Evers over prinses Mabel

Lang mail ik heen en weer met de assistent van prinses Mabel. Twintig jaar na haar trouwdag willen we terugblikken en ik zou haar graag spreken. Er komt geen nee, maar het blijft lang stil. ‘Kunnen we het er vanavond samen over hebben tijdens de Prins Friso Ingenieurs- prijzen?’ Twintig minuten later: ‘Ik ben er niet bij, maar prinses Mabel heeft de vragen gezien, jullie spreken elkaar vanavond.’ En zo geschiedde, al eiste de RVD de beperking tot één vraag. Eén vraag, over de uitreiking…

Chef redactie Désirée Raemaekers over de Koninklijke Verzamelingen

Wat een uitnodiging! We mochten met een fotograaf langskomen bij de Koninklijke Verzamelingen in Den Haag, en we keken onze ogen uit, voor én achter de schermen. Vanaf nu leest en ziet u regelmatig meer over de bijzondere collecties die zij beheren; in dit nummer het eerste artikel, vanaf bladzijde 48.