Nu in Vorsten: het koninklijk jaar in vogelvlucht, exclusief interview Astrid en Lorenz en de eigen wil van Märtha Louises dochters

Chef redactie Désirée Raemaekers

Zoals collega Karlijn in haar terugblik op het koninklijk jaar zegt: het was voor sommige families een ‘annus horribilis’ (vrij naar koningin Elizabeth). Gelukkig waren er ook veel feestelijke momenten, zoals een nieuwe koning in Denemarken, een baby in Jordanië en een zilveren huwelijksjubileum in België. En in Nederland was prinses Amalia aanwezig bij haar eerste staatsbanket, een half jaar later gevolgd door een tweede. Het jaar 2024 in vogelvlucht lees je in deze Vorsten.

Correspondent België Wim Dehandschutter

Prinses Astrid en prins Lorenz nodigden me onlangs bij hen thuis in Laken (Brussel) uit voor een exclusief interview voor VTM Nieuws in België en voor Vorsten. Ze zijn heel discreet en zoeken nooit de media-aandacht op. En ze zijn allebei perfectionistisch. Astrid en Lorenz waren dan ook bloednerveus. Ze hadden zich dagenlang voorbereid. Wetende hoe zenuwachtig ze waren, gaven ze een naturel interview. En neem van mij aan: Astrid en Lorenz zijn een mooi koppel. Na veertig jaar zijn ze nog even verliefd.

Koningshuisverslaggever Rick Evers

Märtha Louise vind ik een ontzettend interessante prinses die ik meermaals heb mogen ontmoeten. Over háár schrijven, daarvoor draai ik mijn hand niet om. Maar haar dochters, dat is een ander verhaal. Wanneer je over ‘onze’ drie prinsessen schrijft, is het al lastig om ‘genoeg’ over prinses Ariane te kunnen vertellen. Dat geldt ook voor Emma, de jongste van de drie van Märtha Louise. Ik hou van zulke uitdagingen, om ook in de Noorse krochten te spitten om tot een beeld van dit drietal te komen.