Nu in Vorsten: Máxima vs Letizia, rijkgedekte tafels en Beatrix in haar element

Hoofdredacteur Anneliese Bergman

Tijdens een verblijf in ons vakantiehuis in Spanje kwam mijn echtgenoot opgetogen terug van de kapper. Dit keer ging het niet over de heerlijke hoofdmassage, maar over het boeiende artikel dat hij had gelezen in een Spaans tijdschrift. Het ging over de overeenkomsten tussen koningin Letizia en koningin Máxima. Over hoe beide burgermeisjes met een carrière zich moesten aanpassen aan de koninklijke wereld. Hoe ze allebei een grote invloed hebben op hun partner. Hoe ze geroemd worden als best geklede royals en beiden gebruikmaken van de Spaanse ontwerpster Carolina Herrera. Over hun humanitaire werk en hun moderne kijk op de opvoeding van hun dochters. Mijn partner vroeg of dat ook een goed idee zou kunnen zijn voor Vorsten. Maar natuurlijk. Vanaf pagina 30 ziet u de overeenkomsten én als extra ook de verschillen tussen Máxima en Letizia.

Redacteur Karlijn Hoftijzer

Het is heerlijk, dat warme tropische klimaat van Sint Maarten in november. Maar het vreet ook energie. Dat merk ik aan mezelf, maar ook aan prinses Beatrix die ik drie dagen volg op de Caribische eilanden (vanaf pagina 36). Ze hóeft zo’n lange en vermoeiende reis niet meer te maken op haar 86ste. Wat haar toch elke keer weer westwaarts trekt? Dát kan de prinses zelf het beste uitleggen.

Redactie-assistente Marjolein Beijderwellen

Wat heerlijk moet dat zijn om een zilverkluis (zie pagina 82) te hebben en uit zoveel moois te kunnen kiezen. Mijn zus en ik wisselen, nu onze ouders er niet meer zijn, elk jaar met kerst het familiezilver uit. We poetsen meestal alles glanzend – dit jaar gaan we het voorzichtig opwrijven – en daarna kunnen we er met de hele familie aan een mooi gedekte tafel van genieten.