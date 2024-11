Nu in Vorsten: lenen uit Máxima’s kast, 25 jaar Filip en Mathilde en een klokje met emotie

Een blik achter de schermen van Vorsten! De redactie licht een tipje van de sluier op van het nieuwe nummer.

Modedeskundige Josine Droogendijk

Als je moeder Nederlands grootste stijlicoon is, hoef je je echt niet te schamen voor haar ouwe kloffie. Integendeel! Amalia, Alexia en Ariane lijken er maar wat trots op dat ze mogen lenen van Máxima, zo ziet u vanaf pagina 78. En geef ze eens ongelijk: mooi hoeft helemaal niet nieuw te zijn!

Conservator van Paleis het Loo Paul Rem

Paleis Het Loo heeft een omvangrijke collectie. Van gouden tronen tot eenvoudige nachtkastjes. Het zijn juist de ogenschijnlijk alledaagse voorwerpen die kunnen ontroeren. De collectie is namelijk vooral een verhaal van de bewoners van het paleis, mensen met menselijke emoties. Mijn werk als conservator bestaat voor een belangrijk deel uit het ontrafelen van de geschiedenis van voorwerpen. Daarom koos ik voor mijn column voor een eenvoudig klokje, en de emotie erachter.

Correspondent België Wim Dehandschutter

De Belgische koning Filip en koningin Mathilde maken zich op voor hun 25ste huwelijksverjaardag. Een groot deel daarvan heb ik vanaf de eerste rij meegemaakt, sinds ik in 2003 – de geboorte van hun zoon prins Gabriël – mijn eerste reportage over het koningshuis maakte. Die jarenlange ervaring leidt in januari tot de publicatie van mijn eerste boek, waarin ik een inkijk in het echte leven van de koning en zijn gezin geef. In deze Vorsten alvast een blik op hun gezinsgeluk.