Exclusief interview met Máxima in de nieuwe Vorsten

Een blik achter de schermen van Vorsten! De redactie licht een tipje van de sluier op van het nieuwe nummer, met in deze editie een exclusief interview met koningin Máxima.

Rick Evers, koningshuisverslaggever

Tijdens mijn interview nam de koningin ruim de tijd om terug te blikken en haar nieuwe plannen uit de doeken te doen. Na ruim een half uur trok ik de stoute schoenen aan. ‘Heeft u misschien een paar minuutjes nog, voor een mooie foto?’ ‘Dat is goed.’ We liepen naar buiten en de koningin ging staan. Ze schoot in een lachstuip toen een niets- vermoedende voorbijganger in weinig koninklijke termen Máxima aanspoorde om de camera ‘op te vreten’. Het prachtige eindresultaat ziet u vanaf pagina 14.

Lynn van der Vegt, eindredacteur

Wim Dehandschutters interview met prinses Delphine vond ik wederom fascinerend. Zonder brutaal te worden, stelt hij vragen die bij anderen op de tong blijven liggen. ‘U leek me toch iets duidelijk te willen maken’, stelt hij als Delphine claimt dat ze geen boos statement wilde maken tijdens een herdenkingsmis. Haar reactie leest u op pagina 61.

Ursula Hopson, vormgever

Ik had er lang naar uitgekeken: met mijn man een paar dagen logeren in het verblijf van koning Charles, diep in Transsylvanië (zie pagina 36). Maar eerst gingen we naar Boekarest. In het Nationale Museum zagen we de troon en de kroon van koningin Elisabeth van Roemenië, en onderweg naar Transylvanië hebben we haar zomerpaleis Kasteel Peles bezocht. Een zomervakantie met een koninklijke tintje dus!