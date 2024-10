Nu in Vorsten: de koninklijke stallen, gedoe op het paleis en een Jordaanse prinses

Een blik achter de schermen van Vorsten! De redactie licht een tipje van de sluier op van het nieuwe nummer.

Art director Ingeborg Berghuijs over binnenkijken bij de koninklijke stallen

‘Als nieuwe art director van Vorsten deel ik graag een persoonlijke ervaring. Ik had ooit het voorrecht om aan boord te zijn van het statenjacht Friso van de commissaris van de Koning in Friesland. Behalve de boot was ook het botenhuis indrukwekkend; potjes koperpoets stonden keurig op een rij. Ik verwacht dat men in de koninklijke stallen eveneens een indrukwekkende verzameling koperpoets heeft. In dit nummer nemen we u mee voor een exclusief bezoek — een plek vol traditie, pracht en liefde voor paarden.’

Redacteur Karlijn Hoftijzer over het nieuwe leven van prinses Rajwa

‘Ik had niet anders verwacht: baby Iman was nog geen dag oud, en het perfecte plaatje van Rania met haar eerste kleinkind was al gemaakt. Hoe vind je je weg in een nieuw leven aan het Jordaanse Hof als je voorgangster de stralendste ster aan het firmament is? Kroon- prinses Rajwa kan rekenen op de steun én invloed van haar schoon- moeder, zo signaleert Ella Vermeulen.’

Koningshuisdeskundige Simone Lamain over gedoe en frustratie op het paleis

‘Voor deze Vorsten las ik In dienst van negen premiers, over het dagboek van een hoge ambtenaar in de periode 1946-1972. Interessante jaren, waarin op koninklijk gebied veel speelde. Vooral de ontwikkelingen rondom de verloving van prinses Irene zijn interessant. Misverstanden, frustraties en gedoe achter de schermen: het zou een filmscript kunnen zijn. Voor mijn verhaal heb ik een keuze moeten maken uit al die interessante anekdotes, wie meer wil weten moet echt het boek lezen – een aanrader!’