Vanaf nu kunt u Vorsten niet alleen lezen en bekijken, maar ook beluisteren. Elke maand presenteert Vorsten vanaf de redactie de podcast Aan het hof. Met in de eerste aflevering onder meer: Heeft Máxima eigenlijk een stylist en is er iets wat de koningin niet staat? Vorsten-medewerker Josine Drogendijk (modekoninginmaxima.nl) geeft antwoord. We zetten ook alle tabloid-toestanden over Harry en Meghan op een rijtje en rollen de oranje loper uit voor een Vorsten-lezer.

Het grote voordeel van een podcast: u kun hem beluisteren waar en wanneer het ú uitkomt! U beluistert de podcast via Spotify of iTunes of op de podcast-pagina.