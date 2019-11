Prins Constantijn heeft bewezen z’n mannetje in de keuken te staan. In de documentaire ‘Constantijn, meer dan een prins’ zien we hem zelf de laatste boodschappen voor het avondeten halen bij de Albert Heijn, waarna hij thuis Parmagiana maakt, een lasagne van aubergine en courgette. Volgens Laurentien kan hij beter koken dan zij. Ze is ervan onder de indruk hoe hij altijd uit het niets een gerecht kan bedenken. Laurentien volgt liever precies een recept. Bent u ook meer van het koken volgens aanwijzingen? Dat is dit het recept voor Lasagne Parmagiana, met dank aan onze collega’s van Delicious. Eet smakelijk!

Lasagne Parmigiana

hoofdgerecht (6-8 personen)

Deze lasagne zit vol groenten en als je

de ansjovis weglaat heb je zelfs een vega lasagne die ook nog glutenvrij is! Breng dan wel de saus op smaak met zout, want de ansjovis maakt ’m wel lekker zoutig.

Ingrediënten

3 kleine aubergines, in lange plakken van ½ cm dik

5 el extra vergine olijfolie

1 el gedroogde oregano

200 g amandelmeel

3 kleine courgettes, in langwerpige plakken

80 g fior di latte + (kaaswinkel) of mozzarella, grof geraspt

250 g trostomaatjes

250 g buffelmozzarella, in stukjes gescheurd

basilicumblaadjes en pesto, voor erbij

ook nodig: ovenschaal (inh. 2 l), ingevet

Grove tomatensaus

3 el extra vergine olijfolie

2 tenen knoflook, in dunne plakjes

3 ansjovisfilets in olie, uitgelekt, fijngesneden

1 el kappertjes, afgespoeld, uitgelekt en fijngesneden

650 g pomodori (pruimtomaten), in blokjes

Verwarm de oven voor op 200°C*.

Bekleed 3 bakplaten met bakpapier.

Leg de aubergineplakken naast elkaar op het bakpapier. Meng in een kom de olie met de oregano en 2 tl grof zeezout en bestrijk de aubergines ermee. Dek af met bakpapier en rooster in ± 40 min. gaar. Neem uit de oven.

Verhit intussen voor de tomatensaus de olie in een steelpan met dikke bodem op matig vuur. Voeg de knoflook, ansjovis en kappertjes toe en schep 3-4 min. om tot de knoflook licht kleurt. Voeg de tomaten en 150 ml water toe. Breng aan de kook en laat zachtjes ± 20 min. inkoken op laag vuur tot een dikkere saus. Breek de tomaten stuk met een pollepel. Laat afkoelen.

Strooi het amandelmeel in een diep bord. Bestrijk de aubergineplakken met tomatensaus en wentel ze door het amandelmeel.

Spreid de helft van de overgebleven tomatensaus uit over de bodem van de ovenschaal en leg de helft van de courgette- en aubergineplakken erop. Verdeel de fior di latte en de rest van de tomatensaus erover. Heb je nog amandelmeel over, strooi het dan over de tomatensaus. Leg dan de rest van de courgette- en aubergineplakken erop.

Dek de ovenschaal af met bakpapier en omwikkel met aluminiumfolie.

Bak de lasagne ± 45 min. in de oven tot hij gaar is, je test dit door hem in te prikken met een mes. Zet de oventemperatuur nu op 220°C en haal de folie en het bakpapier weg. Verdeel de tomaatjes en mozzarella over de lasagne en bak bovenin de oven nog 15-20 min. tot hij mooi van kleur is en de tomatenschilletjes barsten.

Bestrooi voor het serveren met basilicum en sprenkel er wat pesto over.

* In een heteluchtoven kunnen de bakplaten alledrie tegelijk. Zet dan de oventemperatuur op 170°C. De lasagne is dan in 35-40 min. gaar.

Bereiden ± 1 uur en 10 min. / oven ± 1 uur en 45 min.