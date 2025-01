Abdullah feliciteert nieuwe president van Libanon

De Jordaanse koning Abdullah heeft Joseph Aoun, de nieuwe president van Libanon, gefeliciteerd. Abdullah bracht zijn felicitaties over tijdens een telefoongesprek, meldt het Jordaanse hof vrijdag in een bericht op X.

Libanon had ruim twee jaar geen president, omdat het parlement er ondanks vele stemrondes niet in slaagde een nieuw staatshoofd te kiezen. Aoun kreeg donderdag wel voldoende steun in het parlement. Hij is een legerleider en generaal zonder politieke achtergrond. Aoun viert vrijdag zijn 61e verjaardag.

Aoun volgt Michel Aoun op, die van 2016 tot eind oktober 2022 president was. De twee hebben geen familiebanden. Volgens de Libanese politieke traditie is de president altijd een christen, de premier een soenniet en de parlementsvoorzitter een sjiiet.