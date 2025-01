Abdullah laat raad voor toekomsttechnologie oprichten

Koning Abdullah van Jordanië wil dat Jafar Hassan, de minister-president van zijn land, een nationale raad voor toekomsttechnologie vormt en gaat leiden. Dat heeft het Jordaanse hof maandag gemeld. Kroonprins Hoessein zal het toezicht over de raad houden, aldus Abdullah in een brief aan Hassan.

Het doel van de raad is de positie van Jordanië als “technologisch geavanceerd land met een bloeiende digitale economie en samenleving te versterken”, aldus Abdullah in zijn brief. “Vooral gezien de wereldwijde concurrentie in het adopteren en gebruiken van moderne technologie.”

De leden van de raad moeten gekozen worden door Hassan, op basis van hun capaciteiten en competenties.