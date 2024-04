Abdullah vraagt sjeik VAE naar gevolgen noodweer in Golfstaat

De Jordaanse koning Abdullah heeft de leider van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), sjeik Mohamed bin Zayed al-Nahyan, gevraagd naar de gevolgen van het noodweer van de afgelopen dagen. Dat meldt staatspersbureau WAM. In verschillende delen van de Golfstaat, waaronder vakantiebestemming Dubai, zorgde overmatige regenval voor veel hinder. Als gevolg van dat noodweer zouden tot nu toe vier personen zijn omgekomen.

Tijdens een telefoongesprek deed Abdullah een smeekbede voor de inwoners van het land, staat in een verklaring. Zowel de 62-jarige vorst als de Pakistaanse premier Shehbaz Sharif, die recentelijk ook contact heeft opgenomen met de sjeik, wenste “de VAE en haar bevolking te beschermen tegen al het kwaad en hen welzijn en voorspoed te schenken”.

Niet alleen in de VAE, maar ook in omringende landen zorgden de hevige regenval voor veel overlast. Zo kwamen er in het naburige Oman zeker twintig personen om het leven, meldde persbureau Reuters eerder.