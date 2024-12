Actualiteit kwam niet aan bod bij bezoek koning aan synagoge

Koning Willem-Alexander en de Portugese president Marcelo Rebelo de Sousa hebben tijdens hun bezoek aan de Portugese synagoge in Amsterdam niet gesproken over de recente ongeregeldheden in de hoofdstad. Dat zei burgemeester Femke Halsema na afloop van het bezoek.

In Amsterdam braken in de nacht van donderdag 7 op vrijdag 8 november rellen rond de voetbalwedstrijd Ajax – Maccabi Tel Aviv uit. “De rust in de stad is teruggekeerd. We likken onze wonden”, zei de burgemeester.

Halsema benadrukte dat ze het prima vond dat niet over de actualiteit werd gesproken. De koning, de president en de burgemeester kregen tijdens het bezoek onder meer te horen over het gebouw en oude manuscripten die in de bibliotheek liggen opgeslagen. Het bezoek werd om veiligheidsredenen vooraf niet aangekondigd.

Koning Willem-Alexander is geen onbekende in de Portugese synagoge: hij is er de afgelopen jaren meerdere malen geweest. Emile Schrijver, algemeen directeur Joods Cultureel Kwartier, was onder de indruk van de kennis van de koning. “Hij kent z’n feiten en koppelt die heel goed aan zijn eigen familie”, zei Schrijver na afloop van het bezoek.