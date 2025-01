Agenda Mette-Marit na tijdje zonder afspraken niet meer leeg

De agenda van de Noorse kroonprinses Mette-Marit is niet meer leeg. Het Noorse blad Se og Hør meldt woensdag dat Mette-Marit zondag aanwezig is bij het WK Handbal in Noorwegen. De Noorse ploeg speelt dan tegen Portugal in de Unity Arena in Fornebu.

Mette-Marit heeft een variant van de ziekte longfibrose. Dat heeft soms gevolgen voor de uitvoering van haar officiële taken, omdat zij door de ziekte soms vaker rust moet nemen.

Noorse media meldden eerder deze week dat de agenda van Mette-Marit leeg was, maar dat is dus niet meer zo. De kroonprinses gaat zondag niet alleen naar de handbalwedstrijd kijken. Ook haar man, kroonprins Haakon, en haar zoon Sverre Magnus zijn aanwezig.

Woensdagavond is koning Harald aanwezig bij de openingswedstrijd van het WK Handbal. Het Noorse team speelt dan tegen Brazilië.