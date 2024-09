Al 60 vrouwen betichten ‘schoonvader’ Diana van seksueel misbruik

Het aantal vrouwen dat stelt seksueel misbruikt te zijn door de Egyptische zakenman Mohamed Al Fayed, de vader van de vriend van prinses Diana, is opgelopen tot zestig. Vorige week kwamen de eerste aantijgingen naar buiten tegen de vorig jaar overleden eigenaar van het luxe Londense warenhuis Harrods. Sindsdien hebben zich nog veertig vrouwen gemeld.

Naast Harrods had Al Fayed onder meer de Engelse voetbalclub Fulham en het Parijse hotel Ritz in bezit. Het misbruik, dat door onderzoek van de BBC aan het licht kwam, vond plaats onder medewerkers van zijn bedrijven. Al Fayed riep hen naar zijn kantoor en randde ze daar vervolgens aan, vertelden slachtoffers aan de Britse omroep.

Het zou jarenlang hebben plaatsgevonden in panden van de bedrijven en volgens de BBC heeft Harrods daarbij zelfs een oogje dichtgeknepen. Het warenhuis heeft excuses aangeboden, omdat de medewerkers niet genoeg beschermd zijn.

Enorme respons

“De respons was simpelweg enorm”, laten de advocaten van de slachtoffers weten. Ze verwachten dat nog meer vrouwen zich zullen uitspreken.

Al Fayed is ook bekend als de vader van Dodi Al Fayed. Die had een verhouding met de Britse prinses Diana en kwam in 1997 samen met haar om het leven door een auto-ongeluk in Parijs.