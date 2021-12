Albert neemt kinderen mee naar opening kerstdorp

Prins Albert van Monaco heeft vrijdagavond samen met zijn zus prinses Caroline van Hannover het kerstdorp van Monaco geopend. De vorst had voor de gelegenheid zijn kinderen, de tweeling prins Jacques en prinses Gabriella, meegenomen.

Op foto’s is te zien dat Jacques en Gabriella, die volgende week 7 jaar worden, samen met enkele andere kinderen over het terrein lopen en ook plaatsnemen in een attractie. Hun moeder prinses Charlène was er niet bij.

Charlène is opgenomen in een kliniek buiten Monaco om uit te rusten. Het afgelopen half jaar bracht ze noodgedwongen door in haar geboorteland Zuid-Afrika omdat ze meerdere keren geopereerd moest worden vanwege een keel-, neus- en oorinfectie. Volgens Albert was ze bij thuiskomst zowel mentaal als fysiek oververmoeid.