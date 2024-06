Amanda Schull deed auditie voor rol van personage Meghan in Suits

De rol van Rachel Zane in de serie Suits was populair. Niet alleen hertogin Meghan, die de rol uiteindelijk bemachtigde, wilde het personage vertolken. Ook Amanda Schull deed auditie voor de rol van secretaresse van het advocatenbureau uit de serie, bekende de actrice. Schull greep hierbij dus mis, maar kreeg later wel een andere rol in de serie.

“Ik deed auditie voor de eerste aflevering voor de rol van Rachel Zane”, zegt Schull tegen Entertainment Tonight. “Daarna heb ik voor iedere vrouwelijke gastrol in de serie auditie gedaan. En dat is niet overdreven.”

Schull was vanaf seizoen twee wel te zien als advocate Katrina Bennett. “Toen de kans zich voordeed voor de rol van Katrina, denk ik niet dat ik voor mijn beurt spreek als ik zeg dat ze suggereerden dat de rol mij op het lijf geschreven was, omdat ze me zo vaak gezien hadden”, grapt de actrice refererend aan haar vele audities. Maar zelfs toen ging het nog bijna mis, bekende de 45-jarige Amerikaanse. “Ik moest er nog steeds auditie voor doen en ik kreeg de rol alsnog bijna niet.”