Arabische royals overleggen over onrust in Midden-Oosten

De Saudische kroonprins Mohammed bin Salman heeft woensdag met zowel de emir van Qatar als de leider van de Verenigde Arabische Emiraten gesproken over het recent opgelaaide geweld in het Midden-Oosten, meldt het Saudische staatspersbureau SPA. Tijdens de telefoongesprekken met de twee leiders onderstreepte de 38-jarige kroonprins, naar aanleiding van de aanval van Iran op Israël van afgelopen weekeinde, “het belang van de-escalatie”. Ook herhaalden ze eerdere oproepen voor een onmiddellijk staakt-het-vuren van de Gazaoorlog.

De drie leiders roepen gezamenlijk op tot “terughoudendheid” van alle betrokken partijen, vooral nu een mogelijke reactie van Israël op Iran in de lucht hangt. In een verklaring staat dat sterk gevreesd wordt voor een verdere uitbreiding van dat conflict waardoor “de veiligheid en stabiliteit” van de regio in gevaar zou kunnen komen.

De kroonprins sprak met emir Tamim bin Hamad al-Thani en sjeik Mohamed bin Zayed al-Nahyan verder ook zijn zorgen uit over de situatie in de Gazastrook. Naast “het belang van het intensiveren van humanitaire hulp” aan Palestijnen in de belegerde enclave, werd ook gesproken over een duurzame oplossing van het Israëlisch-Palestijns conflict. Vrede zou alleen bereikt kunnen worden met het bereiken van de zogenoemde tweestatenoplossing, waarbij er een onafhankelijke Palestijnse staat naast de Israëlische staat komt.