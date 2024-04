Kris Kross Amsterdam: iedereen viert op Koningsdag zelfde feest

De mannen van Kris Kross Amsterdam genieten met volle teugen van hun concerttournee op Koningsdag. De formatie trad op in Groningen en Amsterdam en sluit zaterdagavond het 538-feest in Breda af. “Het is mooi om te zien hoe overal, in elke stad, vandaag hetzelfde feest wordt gevierd”, meldt Yuki Kempees aan het ANP.

“Iedereen is vandaag zo absurd blij”, zegt Kempees. “Iedereen geniet van dezelfde sfeer en iedereen staat de dansen onder dezelfde zon.” Het was een meevaller dat het regenachtige weer niet doorzette, voegt hij daaraan toe. “We hadden ons op veel erger ingesteld. Nu maar hopen dat we het in Breda ook droog houden.”

Vrijdag bracht Kris Kross Amsterdam een nieuwe single uit, Queen of my Castle. Het lied is gebaseerd op het nummer King of my Castle (1997) van Wamdue Project en gemaakt met de Roemeense zangeres Inna. Voor de videoclip gingen de mannen naar Boekarest.