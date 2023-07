Broer Emiratische sjeik overleden

De Verenigde Arabische Emiraten hebben een rouwperiode van drie dagen afgekondigd vanwege het overlijden van Saeed bin Zayed Al Nahyan, een broer van sjeik en president Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

Zijn dood komt enkele dagen nadat het presidentieel hof had aangekondigd dat Saeed met “gezondheidsproblemen” kampte. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Hij wordt donderdag herdacht tijdens een dienst in een moskee in Abu Dhabi.

Saeed (1965) was een van de negentien zonen van sjeik Zayed bin Sultan Al Nahyan, de eerste president van de Emiraten en tevens emir van Abu Dhabi.