Cameron spreekt met Bin Salman over definitief einde Gaza-oorlog

De Britse buitenlandminister David Cameron heeft het tijdens een ontmoeting met de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman gehad over het toewerken naar de uiteindelijke beëindiging van de oorlog in de Gazastrook. Cameron herhaalde in hoofdstad Riyad de lijn die het Verenigd Koninkrijk hier het liefst voor gehanteerd ziet worden, schrijft hij op X.

De strijd tussen Israël en Hamas zou in beginsel onderbroken moeten worden door het instellen van een “onmiddellijke humanitaire pauze, vervolgd door een duurzaam staakt-het-vuren”. In een laatste fase zouden afspraken moeten worden gemaakt voor een definitief einde van het gewapende conflict, staat in het bericht.

Een eerste aanzet voor zo’n bestand vond de afgelopen dagen plaats. In Parijs kwamen vertegenwoordigers van Egypte, Israël, Qatar en de Verenigde Staten tot een voorstel. Dat wordt donderdag in de Egyptische hoofdstad Caïro verder bestudeerd door Ismail Haniyeh, de politieke leider van de Palestijnse beweging Hamas.

Met Cameron had Bin Salman het ook over de economische betrekkingen tussen beide landen en welke rol het VK kan spelen in het ontwikkelplan Vision 2030. Het economische en sociale hervormingsprogramma dat in 2016 geïntroduceerd werd, heeft als doel om zijn land in de toekomst minder afhankelijk te maken van de olie-inkomsten.