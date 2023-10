Emir Qatar haalt in brief aan Saudische kroonprins banden aan

De Saudische kroonprins Mohammed bin Salman heeft onlangs een brief ontvangen van de emir van Qatar, sjeik Tamim bin Hamad Al Thani. In het schrijven haalt de 43-jarige emir de banden tussen beide landen aan, meldt staatspersbureau SPA.

Zo onderstreept hij “de broederlijke landen” met buurland Saudi-Arabië en zegt hij te kijken naar mogelijkheden om deze in de toekomst te versterken.

Bin Salman kreeg de brief van zijn vervangend minister van Buitenlandse Zaken, die hem eerder tijdens een ontmoeting in hoofdstad Riyad overhandigd kreeg van de ambassadeur van Qatar in het Verenigd Koninkrijk.