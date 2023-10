Italië prijst emir Qatar om diplomatieke rol tijdens oorlog

De Italiaanse president Sergio Mattarella heeft de emir van Qatar, sjeik Tamim bin Hamad Al Thani, bedankt voor de diplomatieke inspanningen van zijn land tijdens de oorlog tussen Israël en Hamas, meldt staatspersbureau QNA. Qatar speelt sinds de geweldsuitbarsting, waarbij volgens de laatste cijfers 8306 Palestijnen en minimaal 1400 Israëlische burgers omkwamen, een belangrijke rol als bemiddelaar bij onderhandelingen over onder meer het vrijlaten van gijzelaars.

Zo waren de tot nu toe vier vrijgelaten gijzelaars het resultaat van gesprekken die de oliestaat had met Hamas, die sinds 2012 hun politieke hoofdkwartier in hoofdstad Doha hebben. Samen met andere landen uit de regio praat Qatar ook namens hulporganisaties met Israël over het toelaten van noodhulp. Sinds Israël een volledige blokkade afkondigde voor de Gazastrook, wordt er slechts mondjesmaat hulp toegelaten via de grensovergang met Egypte.

In het telefoongesprek dat de 82-jarige president met de emir had, kwamen verder ook de betrekkingen tussen beide landen ter sprake. Qatar geldt van oudsher als belangrijke handelspartner van Italië.