Koning Mohammed VI kondigt nationaal gebed aan voor slachtoffers

Koning Mohammed VI (60) heeft voor zondag opdracht gegeven om in alle moskeeën in Marokko te bidden voor de slachtoffers van de aardbeving die het land vrijdag (lokale tijd) trof. Dat meldt het ministerie van Religieuze Zaken. Het zogenoemde Salat Al Ghaib, gebed voor de afwezigen, zal na het middaggebed verricht worden.

Eerder kondigde de koning al drie dagen van nationale rouw aan. Het dodental van de beving, waarvan het epicentrum in de regio Al Haouz in het Atlasgebergte lag, is volgens de laatste cijfers van het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken inmiddels gestegen tot 2012 dodelijke slachtoffers. Nog eens 2059 mensen raakten gewond, van wie 1404 ernstig.

Zaterdag reageerden veel wereldleiders op het nieuws van de ramp. Naast het overbrengen van condoleances werden ook toezeggingen in de vorm van (nood)hulp gedaan.