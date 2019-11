De Cambodjaanse koning Norodom Sihamoni was zondag weer getuige van het jaarlijkse Water Festival dat in de hoofdstad Phnom Penh werd gehouden. Vanaf het ereterras groette hij de deelnemende roeiers die voor de koning over de Tonlé Sap-rivier voeren.

De vorst van Cambodja zag tijdens het spektakel zo’n driehonderd boten voorbijvaren. Het merendeel daarvan zijn vertegenwoordigers van de Cambodjaanse dorpen en provincies die langs de Mekong-rivier liggen. Sommige deelnemers op de vaartuigen waren uitgedost in traditionele kledij en voerden een dansje op. De bootrace zelf dateert uit de oudheid en laat de kracht zien van de Khmers tijdens het Khmer-keizerrijk.

Het Water Festival vindt dit jaar plaats van 10 tot en met 12 november.