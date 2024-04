Koning Willem-Alexander viert 57e verjaardag

Koning Willem-Alexander is jarig. Het staatshoofd is zaterdag 57 jaar geworden. Samen met zijn familie viert hij zijn verjaardag dit jaar in Emmen.

De Oranjes hebben in Drenthe zoals altijd een vol Koningsdagprogramma. De koninklijke familie trekt langs diverse pleinen waar onder meer wordt gedanst en spellen worden gespeeld. Daarnaast zingen Bouke Scholten en Jannes de koning toe.

Willem-Alexander, geboren op 27 april 1967 als eerste zoon van prinses Beatrix en prins Claus, is dit jaar elf jaar koning. Dit jaar wordt voor de tiende keer Koningsdag gevierd. De festiviteiten gingen in 2020 niet door vanwege corona. Vorig jaar was de koninklijke familie met Koningsdag in Rotterdam.