Rapportcijfer Willem-Alexander, Máxima en Amalia vrijwel gelijk

Het rapportcijfer van koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia is bijna gelijk aan dat van vorig jaar. Dat blijkt uit de Koningsdag-enquête die Ipsos heeft uitgevoerd in opdracht van de NOS.

De koning is iets gestegen: van een 6,5 naar een 6,6. De koningin en de prinses hebben precies hetzelfde cijfer als vorig jaar: respectievelijk een 7,3 en een 7.

Nederlanders blijven kritisch op het functioneren van Willem-Alexander. Van de ondervraagden is 44 procent (zeer) tevreden over hem. Dat is een lager percentage dan de 47 procent vorig jaar. Ook het aantal ondervraagden dat vertrouwen heeft in de koning staat op 44 procent, twee procentpunten lager dan een jaar eerder.

Het vertrouwen in de koningin ligt, net als vorig jaar, een stuk hoger. Bijna zes op de tien Nederlanders heeft vertrouwen in Máxima.