Prins Pieter-Christiaan loopt vast warm in Emmen

Prins Pieter-Christiaan heeft in de aanloop naar de viering van Koningsdag in Emmen de stad alvast een beetje verkend. De derde zoon van prinses Margriet deelt zaterdagochtend op Instagram een foto waarop hij in hardloopkleding bij een plaatsnaambord van Emmen poseert.

“Goedemorgen Emmen”, schrijft de 52-jarige prins bij de foto. Zijn schoonzus prinses Aimée reageert onder de foto. “Lopen we niet genoeg vandaag?!”, vraagt de echtgenote van prins Floris zich af, waarbij ze een lachende emoji plaatst.

De zoons van prinses Margriet en hun echtgenotes zullen later op de ochtend de feestelijkheden voor de verjaardag van koning Willem-Alexander in Emmen bijwonen.