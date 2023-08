Marokkaan krijgt 5 jaar cel voor indirecte kritiek op koning

Een 48-jarige Marokkaan, Saïd Boukioud, is tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld omdat hij op Facebook kritiek had op de normalisering in 2020 van de betrekkingen van het koninkrijk met Israël. De rechter in Casablanca oordeelde dat de manier waarop hij kritiek uitte, kon worden opgevat als gerichte kritiek op de koning, Mohammed VI, en als majesteitsschennis, meldt onder meer de Franse krant Le Monde.

De buitenlandse politiek van Marokko is volgens de grondwet een zaak van de vorst. De advocaat van Boukioud noemt het vonnis “onbegrijpelijk en de straf buitensporig zwaar”. “Mijn cliënt wijst normale betrekkingen tussen Marokko en Israël nu af en heeft niks tegen koning Mohammed VI”, aldus de raadsman.

In het strafrecht is elke aantasting van de monarchie strafbaar met zes maanden tot twee jaar cel. Dit kan echter tot vijf jaar cel worden als de aantasting “publiekelijk wordt gedaan, inclusief via elektronische middelen”. De rechter rekent daar Facebook ook toe en sprak de maximale strafmaat uit.

Marokko is op papier een constitutionele monarchie en een parlementaire democratie, maar de koning heeft het laatste woord in cruciale beleidszaken. Behalve de buitenlandse politiek gaat hij ook over de benoeming van de premier en de benoeming van ministers op gevoelige posten zoals Defensie en Binnenlandse Zaken. Hij kan ook bewindslieden ontslaan en stelt de opperrechters aan. Voorts draagt hij de titel Commandant van de Gelovigen als religieuze autoriteit.