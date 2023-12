Poetin aangekomen in Saudi-Arabië, spreekt met de kroonprins

De Russische president Vladimir Poetin is in Saudi-Arabië aangekomen. Hij spreekt daar met kroonprins Mohammed bin Salman onder meer over olie, de oorlog in Gaza en de oorlog in Oekraïne, zegt het Kremlin. Het is de tweede stop van Poetin tijdens een zeldzaam bezoek aan het Midden-Oosten, na een eerdere stop in de Verenigde Arabische Emiraten.

Het bezoek aan Bin Salman lijkt op het laatste moment geregeld te zijn. De gesprekken over olie houden mogelijk verband met onrust op de oliemarkt. De prijs daalde, ondanks toezeggingen van het oliekartel OPEC+ om minder olie te produceren. Naast de oorspronkelijke OPEC-landen maakt ook Rusland met een aantal bondgenoten deel uit van dat kartel. Rusland en Saudi-Arabië werken samen op oliegebied en hebben allebei belang bij een hogere olieprijs.

Onderweg van Rusland naar zijn eerste stop in het Midden-Oosten verspreidde het Russische ministerie van Defensie beelden van het Russische regeringstoestel onder begeleiding van twee gevechtsvliegtuigen van het type Soe-35. Poetin legt vaker buitenlandse bezoeken af, vooral aan voormalige Sovjetlanden. De laatste keer dat hij in het Midden-Oosten was, was in juli 2022, voor overleg met de Iraanse ayatollah Ali Khamenei. Naar verwachting ontvangt Poetin de president van Iran Ebrahim Raisi donderdag in Moskou.