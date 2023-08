Saudische kroonprins ontvangt brief van Marokkaanse koning

De Marokkaanse koning Mohammed VI (59) heeft zondag een handgeschreven brief toe laten komen aan de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman (37). In de brief, door buitenlandminister Nasser Bourita overhandigd aan staatsminister Khaled bin Abderrahman Al-Issa, worden volgens staatspersbureau SPA de onderlinge banden aangehaald en staat ook het voornemen om meer samen te werken.

Bourita en regeringswoordvoerder Fouzi Lekjaa zijn naar de Saudische hoofdstad Riyad gegaan om die samenwerking verder uit te bouwen en van mening te wisselen over “verschillende kwesties”, is te lezen in een verklaring.

In zijn brief onderstreepte Mohammed VI, die Saudi-Arabië jaren geleden voor het laatst bezocht, ook de “broederlijke banden” tussen beide volkeren.