Saudische royals brengen condoleances over na beving Marokko

De Saudische koning Salman (87) en zijn zoon kroonprins Mohammed bin Salman (38) hebben zaterdag hun condoleances overgebracht aan koning Mohammed VI (60) na de aardbeving die Marokko vrijdag (lokale tijd) trof. In een verklaring laten zij weten dat hun gedachten bij de slachtoffers zijn.

De royals deden een smeekbede en wensen de nabestaanden van slachtoffers sterkte toe. In een verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken is niet bekendgemaakt of en welke hulp is toegezegd aan het land.

Vanuit Nederland werd zaterdag bekend op welke steun Marokko in ieder geval kan rekenen. Demissionair minister Liesje Schreinemacher (Ontwikkelingssamenwerking) zegde namens het kabinet 5 miljoen euro toe voor noodhulp in het getroffen gebied. Dat bedrag kan nog oplopen en gaat naar het Rode Kruis.

Het dodental van de beving, waarvan het epicentrum in de regio Al Haouz in het Atlasgebergte lag, is volgens de laatste cijfers van het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken gestegen tot 2012. Nog eens 2059 mensen raakten gewond, van wie 1404 ernstig.