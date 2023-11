Sjeik VAE en Rutte bespreken humanitaire situatie in Gazastrook

De president van de Verenigde Arabische Emiraten, sjeik Mohamed bin Zayed Al Nahyan, heeft donderdag met premier Mark Rutte gesproken over de verslechterende humanitaire situatie in de Gazastrook. In het telefoongesprek hadden ze het onder meer over een mogelijk staakt-het-vuren, meldt staatspersbureau WAM. Dit als eerste stap voor het toewerken naar “een duurzame oplossing voor vrede en stabiliteit”.

Verder had de 62-jarige VAE-president het met Rutte ook over welke andere gevolgen de oorlog tussen Hamas en Israël kan hebben, zoals escalatie in de regio. Sinds 7 oktober, na de aanval van Hamas op Israël, zou het dodental aan Palestijnse zijde zijn gestegen tot 9061. Onder hen zouden 3760 kinderen zijn. Aan Israëlische zijde vielen sindsdien ruim 1400 slachtoffers.

Rutte bezocht de Verenigde Arabische Emiraten eind september. Om de betrekkingen tussen beide landen te bespreken, maar ook vanwege de samenwerking die Nederland heeft op het gebied van de energietransitie.