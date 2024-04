André Kuipers blij met koninklijke aandacht voor ruimtevaart

André Kuipers is blij dat er tijdens het staatsbezoek van Spanje aan Nederland aandacht is voor de ruimtevaart. De voormalige astronaut (65) mocht koning Willem-Alexander en zijn Spaanse gast Felipe donderdag welkom heten bij een bezoek aan het European Space Research and Technology Centre (ESTEC) in Noordwijk.

“Ik vind het heel belangrijk dat de koninklijke familie aandacht schenkt aan ruimtevaart”, zegt Kuipers. “De koning en koningin zijn altijd erg geïnteresseerd in techniek en ruimtevaart in het bijzonder. Ze zijn hier ook al eerder geweest, dus heel fijn dat de koning hier nu met de Spaanse koning weer is.”

Bij binnenkomst in het Erasmus-gebouw op het terrein van ESTEC hielden Willem-Alexander, Felipe, Kuipers en de rest van de delegatie even stil bij een foto aan de muur. Daarop staan Kuipers en zijn Spaanse collega Pedro Duque met de vorige generatie Nederlandse en Spaanse royals: de toenmalige koningin Beatrix, de Spaanse koning Juan Carlos en koningin Sophia.

Heel bijzonder

“Ik weet nog goed dat ik het heel bijzonder vond om de leden van de twee koninklijke families te ontmoeten”, blikt Kuipers terug op die dag in 2001. “Ik was op dat moment nog nooit in de ruimte geweest, dat moest allemaal nog gebeuren. Er is sindsdien een hoop veranderd!”, lacht de voormalige astronaut die uiteindelijk twee ruimtereizen maakte.

Tijdens het bezoek van Willem-Alexander en Felipe, kreeg Kuipers kort de kans om even bij te praten met de koning. De twee kennen elkaar al lang. Kuipers was in 2013 zelfs Wapenkoning tijdens de inhuldiging van Willem-Alexander als koning. Een volgende ontmoeting zit er ook alweer aan te komen. “In oktober organiseren we weer een bijeenkomst van ‘de club van astronauten’, zoals we dat noemen, waarbij zo’n tweehonderd ruimtevaarders bijeenkomen. Dit keer inclusief een bezoek aan het koninklijk paleis!”, glundert Kuipers.