Anne ontvangt op Buckingham Palace succesvolle olympische coaches

Prinses Anne ontvangt op Buckingham Palace coaches die tijdens de Olympische en Paralympische Spelen sporters naar succes hebben geleid. Dat is dinsdag bekendgemaakt door de Britse organisatie UK Sport, die de bijeenkomst samen met UK Coaching organiseert.

“We kunnen niet trotser zijn op onze uitblinkende olympische en paralympische coaches, en het is een eer om ze de erkenning te geven op Buckingham Palace”, zegt Mark Gannon, CEO van UK Coaching. “Deze toegewijde mensen werken onvermoeibaar achter de schermen en richten zich op het helpen van anderen om te schitteren zonder erkenning voor zichzelf te zoeken, hoewel ze een integraal deel van de reis zijn. Coaches spelen een belangrijke rol bij het creëren van de juiste omgeving en cultuur waarin de mensen die zij coachen kunnen floreren.”

Prinses Anne is beschermvrouwe van UK Coaching, de beroepsvereniging voor sportcoaches in het Verenigd Koninkrijk. Tijdens het evenement op 22 oktober worden de successen van de Spelen in Parijs gevierd, maar wordt er ook vooruitgekeken naar de Olympische Spelen in de winter van 2026 in Milaan en Cortina d’Ampezzo en die van de zomer van 2028 in Los Angeles.

“Wij geloven dat het Verenigd Koninkrijk de thuisbasis is van enkele van de beste coaches ter wereld en dat het daarvan profiteert. We vinden het belangrijk om hun toewijding en harde werk ter ondersteuning van Britse atleten te vieren”, zegt Kate Baker namens UK Sport. “Wat een ongelooflijke manier om dat te doen op Buckingham Palace.”