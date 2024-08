Beatrix bij opening beeldengroep ter herinnering aan Juliana

Prinses Beatrix opent op maandag 2 september in Den Haag een beeldengroep ter herinnering aan haar moeder, koningin Juliana. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) dinsdag. Het beeld komt op de Koekamp te staan.

Het gaat om een keramieken beeldengroep die 5,5 meter breed is en 3,75 meter hoog. Het beeld bestaat uit vier mensfiguren, van wie een koningin Juliana is. De beeldengroep is ontworpen door kunstenaar Ingrid Mol en gemaakt in opdracht van de Haagse gemeenteraad.

Beatrix spreekt na de onthulling met betrokkenen bij de totstandkoming van het kunstwerk. Jan van Zanen, de burgemeester van Den Haag, is ook aanwezig bij de onthulling. De plek op de Koekamp is een tijdelijke locatie. Uiteindelijk krijgt de beeldengroep een plek op het Koningin Julianaplein naast Den Haag Centraal.